Tadeas / DepositPhotos Volkswagen отзовет в России на утилизацию почти 60 предсерийных автомобилей

Tadeas / DepositPhotos

Компания "Фольксваген Груп Рус" (официальный представитель концерна Volkswagen в России) объявила об отзыве почти 60 автомобилей разных моделей, которые попали к владельцам по ошибке.

"Отзыву подлежат 57 автомобилей Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленных в период с 2008 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является отсутствие детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих технических регламентов, так как автомобили являлись предсерийными", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Вошедшие в список транспортные средства подлежат отзыву, выкупу у владельцев и последующей утилизации. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае Volkswagen объявила об отзыве 1099 автомобилей Volkswagen Touareg, изготовленных в 2019 году. Причиной отзыва называли возможность появления утечки трансмиссионного масла.