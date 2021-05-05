Компания Skoda официально представила компактный хэтчбек Fabia четвертого поколения, который получил ряд заметных изменений по сравнению с предшественником.

Новый хэтчбек построен на платформе MQB-A0, как и ряд других моделей концерна Volkswagen, включая новый Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Длина автомобиля составляет 4108 мм (+111 мм относительно Fabia прошлого поколения), а колесная база - 2564 мм (+94 мм). Объем багажника Fabia четвертого поколения составляет 380 литров и 1190 литров при сложенных задних сидениях. В компании отметили, что автомобиль имеет лучшие аэродинамические показателями в своем классе: коэффициент лобового сопротивления Skoda Fabia удалось снизить с 0,32 до 0,28.

Линейку двигателей обновленной модели включает два 1,0-литровых атмосферных трехцилиндровых бензиновых агрегата мощностью 65 и 80 лошадиных сил. Также автомобиль будут оснащать двумя наддувными моторами такого же объема мощностью 95 и 110 сил. Три младших двигателя будут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой, а 110-сильный агрегат - с шестидиапазонной механической коробкой или "роботом" DSG с двумя сцеплениями, пишет РБК . Также хэтчбек получил 1,5-литровую "турбочетверку" мощностью 150 лошадиных сил с роботизированной трансмиссией.

В салоне автомобиля может быть опционально установлена цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Диагональ дисплея мультимедийной системы в зависимости от комплектации составляет 6,8 или 9,2 дюйма. Список ассистентов водителя включает адаптивный круиз-контроль, систему соблюдения рядности движения и систему помощи при парковке. Автомобиль также получил много полезных мелочей, включая отсек для зонтика в передних дверях и небольшой отсек для разных мелочей, предназначенный для задних пассажиров.

Ожидается, что продажи нового хэтчбека Fabia в Европе начнутся летом этого года.