Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" предупредил пользователей о том, что с 11 мая стоимость аренды машин может вырасти для "неаккуратных водителей". Рост цен в компании объяснили более высокой стоимостью страховки из-за опасного вождения.

Как уточнили в "Яндекс.Драйве", после запуска новой системы алгоритм будет анализировать последние 200 километров поездок на предмет манеры вождения. Программа будет учитывать резкие торможения, крутые повороты, превышения скорости и другие параметры. Нарушения будут отмечаться в истории поездок специальными плашками, пишет VC.ru . Сначала система будет предупреждать о неаккуратном вождении и давать советы.

"Для тех, кто не реагирует на эти предупреждения, стоимость аренды машин "Драйва" может стать выше из-за более высокого риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки. Если же манера вождения не изменится, то "Драйв" может заблокировать доступ к сервису - сначала временно, а потом навсегда", - рассказали в компании, не уточнив, как именно подорожает аренда для нарушителей ПДД. Если клиент изменит свое поведение за рулем, то стоимость аренды вернется на прежний уровень.

Напомним, осенью прошлого года сервис "Яндекс.Драйв" вслед за некоторыми автопроизводителями разрешил клиентам арендовать машины по подписке на срок от одного месяца до полутора лет. Воспользоваться новым сервисом, который пока что действует только в Москве и Санкт-Петербурге, могут клиенты в возрасте от 21 года, имеющие стаж вождения не менее двух лет. Для аренды машин бизнес-класса водитель не моложе 26 лет должен иметь стаж от шести лет.

Для аренды на момент запуска сервиса были доступны 11 моделей разного класса (с учетом разных цветов), включая Skoda Octavia, Volkswagen Polo, BMW X1, Mercedes C-Class и электрокар Nissan Leaf. Стоимость аренды зависит от ряда факторов. Так, при годовом пробеге в 16 тыс. километров аренда машины на год с франшизой виновника обойдется в 19 тыс. рублей в месяц для Volkswagen Polo и в 60 тыс. рублей для BMW X1. Точную стоимость аренды при других параметрах можно узнать в приложении сервиса.