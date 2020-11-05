Автодор Движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) будет официально запущено 11 ноября

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Движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) будет официально запущено 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.

Речь идет о 105-километровом участке трассы, который проходит по северо-востоку Московской области, от пересечения со скоростной магистралью М-11 "Нева" до пересечения с автодорогой М-7 "Волга".

"Для владельцев транспондера T-Pass проезд по всем 105 километрам третьего пускового комплекса ЦКАД на легковом автомобиле (первая тарифная группа) обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Для водителей грузового транспорта (четвертой тарифной группы) с T-pass - 830 рублей. Скидка при проезде по самому протяженному маршруту с транспондером госкомпании "Автодор" от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" составит 50 процентов", - сообщили в госкомпании "Автодор".

В госкомпании также уточнили, что на ЦКАД будет действовать безбарьерная система оплаты free-flow. Предполагается, что автомобили будут без остановок проезжать через рамку с оборудованием фиксации проезда, оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете. Всего на ЦКАДе будет установлено 12 рамок free-flow, четыре из которых - на ЦКАД-3. Штраф за неоплату проезда составит 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и 5,5 тыс. рублей - для грузовых.

Мы все ближе к запуску ЦКАД-3. Сегодня подготовили для вас подробные схемы развязок на пересечении ЦКАД с трассами М-11 "Нева", М-8 "Холмогоры", М-7 "Волга" и дорогой А-107 - Никольское - Горки. pic.twitter.com/7lVQTPfyR3— ГК "Автодор" (@avtodor) November 3, 2020

Напомним, по плану ЦКАД, которая строится с 2014 года, должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд рублей. Однако во время работ по прокладке дороги рабочие столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в зоне строительства обнаружились неучтенные инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы.

Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть завершены в этом году, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД протяженностью 121,6 километра пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его строительство начнется после 2022 года.

В середине июня 2020 года сообщалось, что Счетная палата оценила строительство ЦКАД в 315,9 млрд рублей. Также аудиторы пришли к выводу, что на дополнительные работы, включая перенос коммуникаций, понадобится еще примерно 15 млрд рублей.

В сентябре правительство утвердило увеличение бюджета строительства ЦКАД более чем на 20 млрд рублей. Из них около 15,8 млрд будет выделено из федерального бюджета, а частным инвесторам придется вложить в ЦКАД еще почти 4,9 млрд рублей. В результате общая стоимость строительства трассы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей.