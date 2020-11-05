"КамАЗ" показал ВИДЕО испытаний беспилотного грузовика без кабины

ПАО "КамАЗ" обнародовало видео с обзором беспилотного электрогрузовика "Челнок", патент на который был получен в феврале этого года. Сейчас прототип проходит испытания на территории автозавода.

Напомним, длина 8-тонного грузовика составляет 8 метров, ширина - 2,55 метра, высота - 4 метра. Беспилотник приводит в движение синхронный электромотор на постоянных магнитах, который позволяет перевозить до 10 тонн груза на скорости до 40 километров в час. Запас хода составляет 50 километров, а благодаря тому, что у машины все колеса являются ведущими, беспилотник может разворачиваться на небольшом радиусе, а также двигаться по диагонали, пишет Motor.ru.

"КамАЗ-3373, получивший название "Челнок", - это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой. Новая разработка компании представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на небольших участках. Автомобиль оснащен продублированной передней и задней светотехникой, как следствие - равнозначное направление движения вперед или назад (по принципу "тяни-толкай"). Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари", - рассказывали в компании в феврале.

Создатели полагают, что "Челнок" может использоваться как грузовик для закрытых логистических комплексов. В настоящее время инженеры "КамАЗа" также работают над беспилотным самосвалом без кабины.

Разработкой автономных грузовиков без кабины занимаются и другие компании. Например, в сентябре 2019 года шведская компания Scania представила прототип беспилотного грузовика AXL, а в июне Volvo и паромная и логистическая компания DFDS запустили пилотный проект по доставке грузов при помощи тягачей Vera.