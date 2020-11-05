Минтранс планирует создать федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД). Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные сайта госзакупок, в середине октября ведомство разыграло тендер на 48 млн рублей на проведение научно-исследовательских работ, результаты которых лягут в основу новой системы. Подрядчиком стало подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".

Из документов закупки следует, что в Минтрансе хотят создать единый контур из подведомственных дорожных IT-сервисы, интегрировать их с регулярно обновляемыми картами автодорог и отслеживать перемещение транспорта по дорогам с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Предполагается, что разработка системы будет вестись с 2021 по 2027 годы.

В Минтрансе считают, что ФГИС НАД позволит исключить дублирование данных из разных систем, верифицировать реестры объектов транспортной инфраструктуры, постов органов внутренних дел и таможни, пограничных пунктов и т.д. Одной из целей создания ФГИС заявлено снижение себестоимости транспортных услуг. Кроме того, система должна снизить смертность в дорожных авариях за счет анализа безопасности движения на конкретных участках автомагистралей, сообщили в Минтрансе, уточнив, что компании, разрабатывающие навигационные сервисы, получат бесплатный доступ к будущей системе.

Опрошенные изданием эксперты затруднились оценить стоимость этого проекта. "В создании навигационных систем с нуля речь не о разовых затратах, а о постоянных и довольно существенных вложениях в обновление данных", - считают в компании 2ГИС. В свою очередь директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов оценил расходы на обслуживание и обновление системы в 60-70 млн рублей в год.

По мнению исполнительного директора компании Artezio Павла Адылина, конкурентам "Яндекса" и Google, которые работают над собственными навигационными сервисами, требуются большие расходы на получение качественной картографической информации и оперативных данных о дорожном движении. Упрощенный доступ к этим сведениям через ФГИС НАД стимулирует создание новых программных решений. Директор департамента цифровой трансформации ПЭК Олег Сковородников добавил, что новая система может стимулировать развитие рынка беспилотного транспорта.

Наконец, директор департамента транспортной логистики Pony Express Павел Балакин не исключил, что появление ФГИС НАД повысит прозрачность рынка грузоперевозок, которые сейчас в основном осуществляются по серым схемам.