Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В 2021 году правительство планирует выделить 14,9 млрд рублей на поддержку спроса на продукцию автопрома

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В 2021 году правительство планирует выделить 14,9 млрд рублей на поддержку спроса на продукцию автопрома: такая сумма заложена во внесенном в Госдуму проекта бюджета на следующий год, пишет "Коммерсант".

Из почти 15 млрд рублей 11,1 млрд предлагается направить на финансирование программ льготного автокредитования, а 3,8 млрд рублей - на льготный лизинг. Как отмечает издание, по итогам 2020 года общая сумма господдержки авторынка должна составить 22,5 млрд рублей с учетом средств, выделенных дополнительно в течение года.

Напомним, для поддержания спроса на авторынке ранее были запущены программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая призвана стимулировать развитие услуг каршеринга.

В рамках программ льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" банки с 2015 года предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В 2019 году по льготным программам было куплено 113,3 тыс. автомобилей. Сейчас получить скидку могут семьи как минимум с одним ребенком, сотрудники медучреждений, а также сдавшие старый автомобиль по схеме трейд-ин. Максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, летом этого года была увеличена до 1,5 млн рублей.

Гендиректор ГК "ВТБ Лизинг" Дмитрий Ивантер, рассчитывает, что объемы госпрограмм в 2021 году не снизятся "так драматически". "Как показал опыт 2020 года, правительство оперативно реагирует на высокий интерес рынка к льготному лизингу и увеличило объем финансирования программ в середине года, когда первоначально выделенные средства были израсходованы", - отметил она.

В свою очередь гендиректор группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов назвал 3,8 млрд рублей на льготный лизинг "хорошей стартовой суммой", с учетом того, что 2020 год начинался с 2 млрд рублей (в итоге на льготный лизинг выделили 8 млрд рублей).

По мнению исполнительного директора агентства "Автостат" Сергея Удалова, программы поддержки спроса на авторынке традиционно ориентированы на бюджетный сегмент, который наиболее подвержен негативному влиянию кризиса. При этом он полагает, что в ценах на автомобили еще не до конца учтено ослабление рубля, и по мере повышения цен потребители поспешат к дилерам, что окажет временную поддержку спросу на авторынке.