Polestar / youtube.com Компания Polestar объявила об отзыве всех проданных электрокаров Polestar 2 из-за сбоев в работе ПО

Polestar / youtube.com

Компания Polestar (дочерний бренд Volvo) объявила об отзыве все проданных электрокаров модели Polestar 2, которая была представлена в начале прошлого года.

Как передает Reuters со ссылкой на шведское издание Dagens Industri отзыву подлежат около 2200 машин, реализованных компанией с момента старта продаж в марте этого года. Причиной отзыва стали сбои в работе ПО машин: владельцы жаловались, что новые электрокары теряли питание, а в некоторых случаях это происходило во время движения. После таких сбоев автомобили приходилось эвакуировать в сервисные центры.

В Polestar подчеркнули, что ни один из зафиксированных сбоев не привел к аварии или травмам, поскольку отказ питания не сказывался на работе рулевого управления и тормозной системы машин. По всей видимости, для устранения проблемы компании придется внести изменения в устанавливаемый на электрокары софт. Эти работы проведут бесплатно для клиентов.

Напомним, модель Polestar 2 построена на платформе CMA от Volvo. Электромобиль оснащен двумя электромоторами общей мощностью 408 лошадиных сил. Запас хода Polestar 2 составляет 500 километров, а до "сотни" машина разгоняется менее чем за пять секунд.

Это не первый отзыв машин, произошедший вскоре после старта продаж. Так, компания Kia в июле этого года объявила об отзыве свыше 5 тыс. кроссоверов Seltos из-за проблем с блокировкой руля после выключения зажигания. Эта модель появилась на российском рынке в марте.