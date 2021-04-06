Бренд Genesis отметил выход на рынок Китая грандиозным шоу дронов

Genesis_worldwide / Youtube.com

Производитель люксовых автомобилей Genesis (дочерний бренд южнокорейской компании Hyundai) вышел на рынок Китая. Это событие компания отметила масштабным шоу дронов, которое прошло 2 апреля в Шанхае, сообщается на сайте Genesis.

Всего в шоу были задействованы свыше 3 тыс. дронов. Беспилотники сформировали в воздухе несколько фигур, включая логотип Genesis, а также схематичные изображения седана G80 и кроссовера GV80 - именно на эти модели компания делает ставку на рынке Китая.

В компании отметили, что собираются опробовать на китайском рынке "совершенно новую бизнес-модель", которая будет основана на прямых продажах при поддержке доверенных агентов и онлайн-продажах, пишет Motor.ru . На всех каналах сбыта будет поддерживаться единая цена на продукцию марки.

Напомним, в октябре прошлого года компания представила модели G80 и GV80 в России. Обе модели получили активный круиз-контроль с машинным обучением, систему дистанционной парковки, систему автоматического торможения при проезде перекрестков и систему уклонения от встречного и попутного транспорта. Также автомобили оснащены цифровой 12,3-дюймовой приборной 3D-панелью, подвеской с электронным управлением с функцией Road Preview. Кроме того, кроссовер GV80 предлагается с системой активного шумоподавления. В компании утверждают, что это первый в мире автомобиль, получивший такую технологию.

Сейчас G80 и GV80 продаются в России по цене от 3,7 млн и 4,35 млн рублей соответственно.