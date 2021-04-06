Столичные власти готовятся запустить сервис "Народный каршеринг"

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Департамент транспорта Москвы планирует в ближайшее время запустить сервис аренды автомобилей между физлицами. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке аренды.

Речь идет о сервисе "Народный каршеринг", при помощи которого горожане смогут сдавать свои личные автомобили в аренду, чтобы они не простаивали без движения. "Мы прорабатываем запуск "Народного каршеринга". Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь. По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу - помочь разгрузить дороги", - рассказывал в прошлом году вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Тогда он отметил, что приложение сервиса будет собственностью Правительства Москвы, и операторы сервиса будут внимательно изучать профили пользователей, проверяя опыт и стаж вождения. Ликсутов также говорил, что собственники машин смогут выбирать, кому будет разрешено брать их автомобиль в аренду и где машину нужно будет оставить после поездки.

По словам одного из собеседников РБК, пользователи нового сервиса, в отличие от пользователей коммерческих сервисов каршеринга не смогут бесплатно парковать машины в Москве. "Сервис будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже", - отметил он. Кроме того, арендаторы должны будут сами следить за машинами (заправлять, мыть и т.д.).

Гендиректор сервиса каршеринга YouDrive Алексей Сергеев отметил, что каршеринг "между людьми" пользуется популярностью на Западе, и такой сервис мог бы прижиться в России, но предварительно необходимо тщательно проработать детали. Сергеев отметил, что по сравнению с классическим каршерингом в "народном" у автомобилей будет два пользователя (владелец и арендатор).

"В проект нужно привлечь не только водителей, но и тех, кто хочет заработать на своем авто. Это совершенно другой алгоритм работы, пользовательский опыт, формат использования, другие регламенты и юридические процессы - по сути, другой рынок", - считает Сергеев. Он также указал на необходимость определить, кто и за чей счет будет ставить на машины необходимое телематическое оборудование и разработать механизмы компенсации ущерба в случае ДТП.

Источник РБК в одном из действующих сервисов каршеринга рассказал, что сейчас перед использованием в сервисе каждая новая модель автомобиля проходит тесты и обкатку, поскольку от этого зависит в том числе и оборудование, которое будет необходимо установить. В настоящее время неизвестно, как такая обкатка будет происходить в "Народном каршеринге".

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев отмечал, что владельцам машин, которые захотят сдавать их через новый сервис, потребуется оформить полис ОСАГО для неограниченного круга лиц, и стоимость такой страховки будет выше, чем для обычного автомобиля.