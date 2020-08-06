Porsche отзывает в России почти 450 автомобилей Cayenne

Компания "Порше Руссланд" (представляет в России бренд Porsche) объявила об отзыве около 450 автомобилей Porsche Cayenne из-за дефекта топливопровода.

"Отзыву подлежат 445 автомобилей Porsche Cayenne Turbo (9YA), Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), изготовленных в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода. Существует вероятность появления запаха топлива при очень высоких температурах в моторном отсеке. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки и возгорания топлива", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет заменен подающий топливопровод в моторном отсеке. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце июля Porsche отозвала около 700 автомобилей Porsche Cayenne из-за возможной утечки трансмиссионной жидкости. В марте компания объявила об отзыве 5,1 тыс. автомобилей Porsche Macan (тип 95В) из-за дефекта топливной системы.