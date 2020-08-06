Компания "Яндекс" запустила регулярное тестирование беспилотных автомобилей без водителей в городе Энн-Арбор (штат Мичиган). Об этом сообщается в блоге "Яндекса".

"Недавно наши беспилотные автомобили появились в Энн-Арборе. Это университетский город с населением более 120 тысяч человек, который находится в штате Мичиган. Энн-Арбор стал нашей второй тестовой зоной за пределами России (после Израиля. - прим. NEWSru.com). Мичиган отличает прогрессивное законодательство - в этом штате разрешено тестировать беспилотные автомобили без человека за рулем", - говорится в сообщении.

"Яндекс" представил свой проект беспилотного автомобиля в 2017 году, и с тех пор компания проводит испытания таких машин в России и Израиле. Также компания устраивала демонстрационные заезды своих беспилотников на выставке CES в американском штате Невада и получила разрешение на испытания в Мичигане, чтобы устроить демонстрацию на Детройтском автосалоне, который был отменен из-за пандемии коронавируса. После этого в Яндексе приняли решение развернуть в Мичигане полноценную программу тестирования, чтобы адаптировать свои беспилотники к особенностям дорожного движения США, пишет N+1.

Напомним, в июне в "Яндексе" представили четвертое поколение беспилотного автомобиля. Беспилотник на базе Hyundai Sonata был создан совместно с инженерами компании Hyundai Mobis. Автомобиль оборудован лидарами, новыми камерами с разными фокусными расстояниями, а также радарами, которые теперь установлены и на крыше. Такое расположение радаров позволяет получать данные о других автомобилях на большем расстоянии, чем при стандартном расположении под бампером или других низких элементах. Как и в прошлых прототипах, в новой версии используются лидары, расположенные на крыше, крыльях и спереди на радиаторной решетке. Расположение лидаров спереди и на крыльях позволяет получать данные при поворотах и выезде из дворов еще в момент, когда автомобиль только "высунул" переднюю часть на дорогу.

Новый беспилотник "Яндекса" уже проходит испытания на московских улицах. В Москве компания также испытывает и предыдущие версии беспилотных машин на базе Toyota Prius - в салоне машин находятся водители-испытатели.