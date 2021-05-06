Tesla Model X

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Немецкие специалисты по кибербезопасности Ральф-Филипп Вайнман и Бенедикт Шмоцле смогли удаленно получить доступ к мультимедийной системе электромобиля Tesla Model X при помощи дрона. Об этом они рассказали в статье и подробном видеоролике .

Обнаруженный исследователями метод взлома не только позволяет удаленно получать доступ к системам многих автомобилей, но и основан на том, что автомобиль самостоятельно подключается к Wi-Fi сети злоумышленника, пишет N+1 . В качестве цели для взлома Шмоцле и Вайнман выбрали мультимедийную систему Tesla, которая обеспечивает доступ ко многих функциям электрокаров Tesla. Уязвимым местом системы оказался менеджер подключений Connman, доступ к которому можно получить через Wi-Fi. Ранее исследователи выяснили, что машины Tesla постоянно проверяют доступные беспроводные сети и подключаются к сети под названием Tesla Service. Штатный пароль от этой сети другой хакер ранее извлек из прошивки Tesla.

В итоге исследователи получили метод атаки, при котором автомобиль самостоятельно подключается к вредоносному Wi-Fi, а затем злоумышленник, используя две уязвимости Connman, получает возможность произвольного выполнения кода на компьютере электрокара. Взлом включает доступ к управлению климатической установкой, дверями, и багажником, но не к управлению движением электрокара.

Сперва Вайнман и Шмоцле произвели имитацию взлома в эмуляторе системы Tesla. Затем они решили опробовать метод на практике. Для этого исследователи взяли дрон и оснастили его адаптером Wi-Fi. Как и ожидалось, тестовый электрокар подключился к вредоносной сети, и хакеры получили доступ к мультимедийной системе. Исследователи отмечают, что при использовании мощной антенны такой дрон может разом взломать несколько автомобилей на большой парковке. Для атак также можно использовать и штатные Wi-Fi модули машин.

Шмоцле и Вайнман нашли уязвимость в софте Tesla осенью 2020 года и связались с компанией. В Tesla решили проблему заменой менеджер подключений Connman на dnsmasq. Специалисты Tesla таже передали информацию об уязвимости в Intel, где был разработан Connman, но в компании ответили, что это не является их ответственностью. Отметим, что этот менеджер подключений используется на многих современных автомобилях, что делает их потенциально уязвимыми для кибератак.