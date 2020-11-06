Российский рынок автомобилей вырос на 7%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре составили 154 164 штуки. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с октябрем 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам 10 месяцев 2020 года продажи составили 1 188 771 машину, сократившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается предновогодняя гонка. В первом месяце 4-го квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 г. составил 7% -пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до -12,1%, а впереди нас ждут еще два месяца активных продаж. Похоже, что составленный Комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный прогноз продаж в объеме 1 522 000 легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Лидерство на рынке в октябре сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 37 019 автомобилей Lada, увеличившись на 22%. Далее идут компании Kia (21 217 машин +5%), Hyundai (15 431 машина, -3%), Renault (14 356 машин, +5%), Skoda (10 101 машина, +13%), Volkswagen (9770 машин, +6%), Toyota (8052 машины, +2%) и Nissan (5873 машины, +107%).

В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке по итогам октября вошли Lada Granta (12 756 машин), Lada Vesta (11 853 машины), Kia Rio (9251 машина), Hyundai Creta (6688 машин) и Volkswagen Polo (5642 машины).