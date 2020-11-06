Pixabay.com Bentley электрифицирует весь модельный ряд к 2026 году

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Компания Bentley, которой в прошлом году исполнилось 100 лет, представила новую стратегию развития, которая предусматривает электрификацию всего модельного ряда Bentley и ряд других шагов по снижению уровня выбросов углекислого газа в атмосферу.

Как сообщил глава Bentley Эдриан Холлмарк, к 2026 году все модели компании будут или бензоэлектрическими гибридами, или чистыми электромобилями. К 2030 году компания намерена полностью перейти на выпуск электромобилей. Новая платформа Bentley, созданная специально для электрокаров, будет представлена в 2025 году, пишет Motor.ru.

A century of innovations is only the beginning. As we embark on our second century, today we revealed our plans to become a global leader in sustainable luxury mobility. Discover more: https://t.co/973OxpouEn. #Beyond100 pic.twitter.com/rhM4yOSyiv— Bentley Motors (@BentleyMotors) November 5, 2020

Такие планы компании связаны с намерением властей Великобритании, США и других стран постепенно запретить продажи машин с двигателями внутреннего сгорания. Опросы при этом говорят о том, что 55% нынешних владельцев Bentley готовы приобрести электрокар премиальной марки в ближайшие пять лет.

Кроме того, планы Bentleу предусматривают переход на материалы не животного происхождения, которые заменят привычную кожу в отделке салона машин. Помимо этого, автопроизводитель будет ориентироваться на локальных поставщиков комплектующих, чтобы их поставки наносили меньший урон окружающей среде.

Напомним, с 1998 года Bentley входит в концерн Volkswagen. В 2019 году компания выпустила 12,3 тыс. машин, а первый квартал 2020 года стал для Bentley самым успешным в истории, хотя затем по бизнесу компании, как и по всей отрасли, ударила пандемия коронавируса.