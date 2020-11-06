В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС, Роспатент) появился патент на новый кроссовер Nissan Magnite, разработанный японской компанией для рынка Индии.

Как пишет Motor.ru, презентация этой бюджетной модели в Индии состоялась в октябре. В Nissan планируют продавать Magnite и на рынках других развивающихся стран, хотя о сроках выхода модели за пределами Индии пока не сообщается (в Индии Magnite начнут продавать в 2021 году). Судя по изображениям в базе Роспатента, модель должна была появиться в России под брендом Datsun, но недавно в Nissan подтвердили планы прекратить выпуск и продажу машин Datsun в России, поэтому в случае появления на рынке эта модель будет продаваться под брендом Nissan.

Длина, ширина и высота Nissan Magnite составляют 3998, 1758 и 1572 мм соответственно, колесная база - 2500 мм. Для модели предложат два бензиновых литровых мотора: атмосферный, мощностью 72 лошадиные силы или турбомотор мощностью 100 лошадиных сил. Оба двигателя будут работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а для 100-сильного мотора будет доступен и вариатор. Nissan Magnite планируется выпускать только с передним приводом, пишет журнал "За рулем".

Внешность кроссовера Nissan Magnite запатентовали в России https://t.co/54Ap3q7Epp pic.twitter.com/d6RblYAjNz— Мотор (@MotorRu) November 6, 2020

Напомним, в октябре Nissan также запатентовала в России электрический кроссовер Ariya. О сроках выхода этой модели на российский рынок пока не сообщается, но известно, что в Европе Nissan Ariya будет предлагаться в пяти версиях. Электрокар будет доступен с батареями емкостью 63 или 87 КВт*ч, а также с одним или двумя электромоторами и передним либо полным приводом. Запас хода составит от 360 до 500 километров в зависимости от версии. Переднеприводные модификации получат электромоторы мощностью 217 или 242 лошадиные силы, а полноприводные будут оснащаться моторами мощностью 278, 305 и 394 силы.