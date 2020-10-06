thodonal / DepositPhotos Сентябрьские продажи машин в России выросли на 3,4%

thodonal / DepositPhotos

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе составили 154 409 штук. Этот показатель вырос на 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам девяти месяцев 2020 года продажи составили 1 094 805 машин, сократившись на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сентябрь традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже третий месяц в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Согласно обновленному прогнозу АЕБ, по итогам года в России будет продано 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с 2019 годом объем продаж сократится на 13,5% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на рынке сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 35 264 автомобиля Lada, увеличившись на 12%. Далее идут компании Kia (20 402 машины, +6%), Hyundai (18 380 машин, +15%), Renault (14 007 машин, +5%), Volkswagen (10 674 машины, +12%), Skoda (9616 машин, +31%), Toyota (8494 машины, -10%) и Nissan (5623 машины, -24%).

В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке по итогам августа вошли Lada Granta (12 488 машин), Lada Vesta (11 520 машин), Kia Rio (7830 машин), Hyundai Creta (7790 машин) и Volkswagen Polo (6020 машин).

Напомним, накануне стало известно, что в 2021 году правительство планирует выделить 14,9 млрд рублей на поддержку спроса на продукцию автопрома. 11,1 млрд из этой суммы предлагается направить на финансирование программ льготного автокредитования, а 3,8 млрд рублей - на льготный лизинг.