"АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю с января

Компания "АвтоВАЗ" намерена ввести четырехдневную рабочую неделю с января 2021 года на полгода в связи с негативными прогнозами продаж на российском авторынке.

"АвтоВАЗ" планирует ввести неполную четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского автомобильного рынка", - цитирует сообщение компании ТАСС.

Представители "АвтоВАЗа" уточнили, что в режиме полной рабочей недели продолжит работать только одна производственная линия. В компании подчеркнули, что переход на четырехдневную неделю станет превентивной мерой для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на авторынке в 2021 году.

"Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае группа "АвтоВАЗ" сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников", - подытожили в компании.

Напомним, на "АвтоВАЗе" уже планировали вводить четырехдневную рабочую неделю в этом году из-за снижения спроса. В июне компания на фоне оживления спроса на автомобили отложила до осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, который ранее был запланирован на 29 июня. Предполагалось, что в таком режиме компания будет работать до конца года.

В августе на "АвтоВАЗе" сообщили об отмене июньского приказа о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Такое решение в компании объяснили обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга, ростом корпоративных продаж, а также начавшимся восстановлением спроса на автомобильном рынке.

Накануне "АвтоВАЗ" отчитался о росте продаж в сентябре на 6,1% по сравнению с сентябрем 2019 года.