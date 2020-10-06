Электромобили Tesla пользуются немалой популярностью, и большинство их владельцев довольны своим выбором, однако качество сборки машин компанией Илона Маска порой оставляет желать лучшего. Очередной примечательный инцидент с Tesla, о котором стало известно СМИ, произошел 5 октября в Калифорнии.

Как пишет The Verge, Натаниэль Шиен и его родители ехали по трассе в купленном несколько часов назад кроссовере Tesla Model Y, когда салон внезапно наполнился шумом встречного ветра. Сперва они решили, что случайно открыли окно, но затем оказалось, что электрокар внезапно полностью лишился стеклянной панорамной крыши.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L— Nathaniel (@TheNastyNat) October 5, 2020

По счастью, улетевшая крыша никого не задела, хотя инцидент мог привести к аварии. Шиен уведомил об инциденте полицию, а затем он с родителями отправился обратно в автосалон, в котором предположили, что крыша была неправильно закреплена или же ее вовсе забыли закрепить. Дилер предложил провести бесплатный ремонт автомобиля с выдачей подменной машины на время замены крыши, но клиенты отказались - родители Шина предпочли вернуть электрокар и планируют купить машину другой марки.

В автосалоне, где была куплена бракованная Tesla Model Y, не ответили на запрос The Verge о комментарии. Представитель Tesla также не ответил на аналогичный запрос.

Напомним, съемной крышей оснащался снятый с производства спорткар Tesla Roadster, однако новое поколение этой модели, над которым работают в компании, скорее всего, получит несъемную крышу.