На первом этапе запуска сервиса на выбор доступны модели Karoq и Kodiaq в комплектации Ambition с полным приводом

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Российское представительство компании Skoda и сервис каршеринга BelkaCar 7 апреля запустили сервис Skoda Smart Drive, позволяющий оформить долгосрочную подписку на автомобили Skoda с фиксированной ежемесячной платой. Об этом сообщается на сайте Skoda.

"На первом этапе запуска сервиса на выбор доступны модели Karoq и Kodiaq в комплектации Ambition с полным приводом. Автомобили предлагаются с двигателем 1.4 TSI, который развивает мощность 150 л.с. и сочетается с роботизированной 6-ступенчатой DSG", - говорится в сообщении.

Пока что клиенты сервиса могут получить выбранную модель в Москве и пользоваться ею на протяжении одного года на всей территории России. Месячная стоимость аренды кроссовера Karoq составляет 45,5 тыс. рублей, а Kodiaq - 65 тыс. рублей. Эта стоимость включает транспортный налог, комплект зимней резины и ее замена, ТО, доставку автомобиля до клиента, а также помощь на дорогах. Оформить подписку могут водители старше 25 лет со стажем вождения от пяти лет.

В дальнейшем компания планирует ввести краткосрочные тарифы на аренду и расширить список доступных по подписке моделей.