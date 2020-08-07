brozova / DepositPhotos В Минздраве подготовили новые требования к автоаптечкам. В них придется возить маски

brozova / DepositPhotos

В Минздраве подготовили новые требования к автомобильным аптечкам. Проект соответствующего приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что в состав аптечки предлагается включить две нестерильные медицинские маски из трехслойного нетканого материала с резинками или завязками. По мнению авторов проекта приказа, такие маски среди прочего могут пригодиться для оказания первой помощи.

Также в состав аптечки предложили добавить упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь, пишет РБК.

В проекте уточняется, что бинты размером 5 м х 5 см и 5 м х 7 см нужно убрать из аптечки, так как их применение при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП "не имеет смысла". "Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи", - считают в Минздраве.

Помимо этого, в ведомстве считают необходимым заменить в автоаптечках рулонный лейкопластырь шириной 1 см на более длинный лейкопластырь шириной 2 см. Последний позволяет эффективнее закреплять повязки, считают в Минздраве.

Наконец, проект предусматривает включение в состав аптечки второй пары перчаток. Эту идею в Минздраве объяснили тем, что перчатки являются эффективным средством для снижения риска заражения инфекционными заболеваниями человека, который оказывает первую помощь пострадавшему.