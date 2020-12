Американская компания Aptera начала прием заказов на необычный трехколесный электромобиль, оснащенный солнечной батареей и практически не требующий зарядки.

Как пишет The Verge, крыша и капот двухместного автомобиля, представленного в версиях Paradigm и Paradigm Plus, покрыты солнечными панелями. Как утверждают в компании, в солнечных регионах они могут обеспечить запас хода до 72 километров в день - некоторым владельцам не придется заряжать свои машины, если они перемещаются на небольшие расстояния. При этом максимальный запас хода версии Paradigm составляет 640 километров, а Paradigm Plus - 1600 километров.

Необычная форма кузова обеспечивает электрокару коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,13 (у Tesla Model 3 этот показатель составляет 0,23), а разгон с 0 до 100 километров в час занимает чуть больше 5,5 секунды в переднеприводной версии и чуть больше 3,5 секунды в полноприводной.

Оформить предзаказ на электрокары Paradigm и Paradigm Plus можно было на сайте компании, оплатив депозит в 100 долларов США. Стоимость этих машин составит от 25,9 до 46,9 тыс. долларов в зависимости от версии и комплектации, а начало поставок запланировано на 2021 год. На момент публикации новости Aptera прекратила прием предзаказов.

Отметим, что в 2011 году Aptera прекратила деятельность из-за долгов в 150 млн долларов. Тогда компания не смогла начать выпуск гибридного автомобиля Aptera 2e. В 2019 году основатели заново открыли компанию.