Французский автопроизводитель Citroen представил легкий коммерческий электромобиль My Ami Cargo, созданный на базе двухместного электрокара Ami, который был представлен в прошлом году.

Длина сверхкомпактного электромобиля составляет 2,4 метра, ширина - 1,4 метра, а высота - 1,5 метра. Дополнительное пространство для грузов инженеры организовали за счет переднего пассажирского места - My Ami Cargo оснащен только водительским креслом, а рядом с ним оборудован контейнер вместимостью до 260 литров. Всего же с учетом багажного отсека электрокар может вместить до 400 литров груза массой 140 килограммов, пишет РБК . В компании полагают, что электромобиль может пригодиться предпринимателям для доставки заказов.

Citroen My Ami Cargo получил электромотор мощностью 8 лошадиных сил и батарею емкостью 5,5 кВт*ч. Максимальная скорость автомобиля составляет 45 километров в час, а запас хода в компании оценили в 75 километров. При этом в Citroen не уточнили, нужны ли водительские права для управления этим электромобилям, но ранее отмечалось, что двухместный Citroen Ami можно водить без прав, так как он считается электроколяской.

Продажи Citroen My Ami Cargo начнутся в июне этого года. Стоимость электрокара составит от 6,5 тыс. евро.