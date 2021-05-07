Citroën / Youtube.com
 
 
 

Citroën / Youtube.com

Французский автопроизводитель Citroen представил легкий коммерческий электромобиль My Ami Cargo, созданный на базе двухместного электрокара Ami, который был представлен в прошлом году.

Длина сверхкомпактного электромобиля составляет 2,4 метра, ширина - 1,4 метра, а высота - 1,5 метра. Дополнительное пространство для грузов инженеры организовали за счет переднего пассажирского места - My Ami Cargo оснащен только водительским креслом, а рядом с ним оборудован контейнер вместимостью до 260 литров. Всего же с учетом багажного отсека электрокар может вместить до 400 литров груза массой 140 килограммов, пишет РБК. В компании полагают, что электромобиль может пригодиться предпринимателям для доставки заказов.

Citroen My Ami Cargo получил электромотор мощностью 8 лошадиных сил и батарею емкостью 5,5 кВт*ч. Максимальная скорость автомобиля составляет 45 километров в час, а запас хода в компании оценили в 75 километров. При этом в Citroen не уточнили, нужны ли водительские права для управления этим электромобилям, но ранее отмечалось, что двухместный Citroen Ami можно водить без прав, так как он считается электроколяской.

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Продажи Citroen My Ami Cargo начнутся в июне этого года. Стоимость электрокара составит от 6,5 тыс. евро.