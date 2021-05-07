Компания Tesla вряд ли сможет продемонстрировать полностью беспилотный электромобиль до конца 2021 года. Об этом говорится в письме компании, направленном в департамент транспорта штата Калифорния.

Как напоминает Reuters , в январе этого года глава Tesla Илон Маск заявил о своей высокой уверенности в том, что к концу года автомобиль компании под управлением автопилота будет ездить лучше, чем под управлением человека. С октября прошлого года компания запустила ограниченное тестирование улучшенной система автопилота FSD, и Маск регулярно подчеркивает ее достоинства в своем микроблоге. В январе сообщалось, что электрокар Tesla Model 3 с системой FSD проехал на автопилоте от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса и обратно практически без помощи водителя.

В апреле 2021 года Маск написал , что до выпуска очередной версии FSD осталось немного, и бета-версия программы "взорвет мозг".

Однако в письме говорится, что сообщения Маска не соответствуют текущему уровню технологии. Сейчас автопилот Tesla обеспечивает второй уровень автономности, который требует контроля со стороны водителя, тогда как полностью автономное вождение достигается на пятом уровне. Инженеры Tesla сомневаются, что пятый уровень автономности будет достигнут к концу текущего года.

Напомним, машины Tesla периодически попадают в аварии с жертвами и такие ДТП привлекают повышенное внимание. Например, недавно в Техасе врезался в дерево электромобиль Tesla Model S. Два человека, находившихся в салоне машины, погибли. При этом никто из них не сидел за рулем .

В апреле Tesla выпустила очередной отчет о безопасности своих машин, который доказывает эффективность системы автопилота. В отчете говорится, что в первом квартале 2021 года с автомобилями Tesla с включенным автопилотом приходилась одна авария на 6,75 млн километров пробега. Для машин без включенного автопилота, но с ассистентами безопасности одно ДТП приходится на 3,3 млн километров пробега, а машины, владельцы которых не пользуются ассистентами, в среднем попадают в аварии раз в 1,57 млн километров. Даже последний показатель примерно вдвое превышает средний показатель аварийности всех машин для США (одно ДТП на 780 тыс. километров пробега).