"Яндекс.Драйв" запустил сервис долгосрочной аренды машин

Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" вслед за некоторыми автопроизводителями разрешил клиентам арендовать машины по подписке на срок от одного месяца до полутора лет. Об этом сообщается на сайте "Яндекс.Драйва".

Воспользоваться новым сервисом, который пока что действует только в Москве, могут клиенты в возрасте от 21 года, имеющие стаж вождения не менее двух лет. Для аренды машин бизнес-класса водитель не моложе 26 лет должен иметь стаж от шести лет. Для аренды доступны 11 моделей разного класса (с учетом разных цветов), включая Skoda Octavia, Volkswagen Polo, BMW X1, Mercedes C-Class и электрокар Nissan Leaf. Стоимость аренды зависит от ряда факторов. Так, при годовом пробеге в 16 тыс. километров аренда машины на год с франшизой виновника обойдется в 19 тыс. рублей в месяц для Volkswagen Polo и в 60 тыс. рублей для BMW X1. Точную стоимость аренды при других параметрах можно узнать в приложении сервиса.

"Яндекс.Драйв" запустил в Москве аренду автомобилей на срок от одного месяца до полутора лет от 19К₽/мес (при аренде на год). В стоимость включено всё, кроме бензина.

Такими темпами машины скоро вообще перестанут покупать в собственность. pic.twitter.com/tvghu0mRl9— Анатолий (@Novanatoly) October 7, 2020

В цену подписки входит: ОСАГО, каско, страхование жизни водителя и пассажиров, сезонный шиномонтаж, мойка до начала аренды, ремонт, плановое ТО, доставка машины. В скором времени компания также добавит платные опции: мойку с возвратом машины, заправку на месте, возможность добавить второго водителя и перегон машины в указанное пользователем место, например от бара домой. Заправку, регулярные мойки и платные городские парковки пользователь оплачивает самостоятельно, пишет TJ. Оплачивать аренду можно раз в неделю, раз в месяц или сразу за весь срок.

Как напоминает РБК, сейчас в России сервисы подписки на свои автомобили имеют марки Volvo, Hyundai, Genesis, BMW, а также Toyota и Lexus. Недавно этот список пополнила и компания Kia, которая запустила в России пилотный этап программы подписки на автомобили KiaMobility, в рамках которой клиенты могут арендовать машины на различный срок.