Российское представительство компании Honda раскрыло первые подробности об обновленном кроссовере CR-V, который будет доступен на российском рынке в скором времени.

Как сообщили в компании, внешне новый CR-V отличается от предшественника передним бампером со вставками-клыками, иной решеткой радиатора и колесами другого дизайна. Также у автомобиля затемнены фонари, а на двери багажника появилась хромированная накладка.

Что касается изменений в салоне, то в Honda переработали дизайн центральной консоли, сделав ее более удобной. Также известно, что автомобиль, как и раньше, будет доступен в четырех комплектациях (Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige). Все версии автомобиля получат систему контроля усталости водителя, а автоматическая корректировка наклона фар при движении задним ходом, обогрев рулевого колеса и камера бокового обзора будут доступны во всех версиях, кроме базовой. Наконец, в комплектация Prestige будет доступен электропривод двери багажника с датчиком движения, который обеспечит доступ к багажному отделению без помощи рук, пишет издание Motor.ru.

Также известно, что обновленные кроссоверы CR-V в России будут предлагаться с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил и 2,4-литровым двигателем мощностью 186 сил. Оба двигателя будут работать в паре с вариатором CVT, а все версии автомобиля будут полноприводными.

Стоимость обновленного кроссовера CR-V в России будет объявлена позднее.