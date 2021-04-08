Госдума увеличила штраф за нарушения при переезде железнодорожных путей и ввела штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Госдума 7 апреля одобрила в третьем чтении законопроект о повышении штрафов за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Как сообщает ТАСС, принятые депутатами поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) увеличивают штраф за такое нарушение с 1 тыс. до 5 тыс. рублей без права на скидку в 50% при оплате в течение 20 дней. Кроме того, поправки вводят административную ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд. Штраф за это нарушение составит те же 5 тыс. рублей, а нарушителю также может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, а за повторное совершение такого правонарушения - на один год.

Этот законопроект также ввел штрафы для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из транспорта. В документе говорится, что "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда" и следующего без сопровождения взрослого, повлечет штраф для водителя 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В законе уточняется, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий", так как "оставшийся один, иногда и просто в чистом поле", ребенок может заболеть или погибнуть.

Как напоминает "Коммерсант" , в последние годы в России массово фиксировались случаи, когда подростков за безбилетный проезд высаживали на мороз. Госдума запретила делать это в феврале, приняв закон, который вступил в силу 7 марта, а теперь за его нарушение введены штрафы.

По мнению главы "Союза пассажиров" Кирилла Янкова, подростки будут злоупотреблять правом, бесплатно пользуясь общественным транспортом. "Мы рассчитываем на сознательность пассажиров, рассматривая случаи, когда у ребенка не было возможности оплатить проезд, как случайность. Но, если такие инциденты начнут приобретать систематический характер, мы надеемся на внесение изменений", - заявили в подмосковном "Мострансавто", отметив, что в законе не установлена ответственность родителей, которые "не позаботились о пополнении карты оплаты проезда для своего ребенка".