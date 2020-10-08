Amazon анонсировала электрический фургон для доставки товаров

Компания Amazon анонсировала полностью электрический фургон, серийная версия которого будет использоваться для доставки заказанных товаров клиентам ритейлера. Переход на электрические машины для доставки является частью плана Amazon по обнулению выбросов углекислого газа к 2040 году.

Как пишет The Verge, разработкой фургона для Amazon занимался стартап Rivian. Конкретные характеристики электрокара не раскрываются, но известно, что он получит продвинутую систему помощи водителю и камеры по периметру, которые обеспечат полный обзор. В салоне будет установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы, которая будет поддерживать голосового ассистента Alexa, созданного в Amazon.

В Amazon также сообщили, что водительская дверь будет усилена для дополнительной защиты, а в грузовом отделении с доступом из кабины будут установлены трехуровневые стеллажи. В сообщении компании говорится, что в кабине фургона установят "танцпол", упрощающий доступ в грузовое отделение.

В компании рассчитывают, что к 2022 году парк таких фургонов составит 10 тыс. штук, а к 2030 году вырастет до 100 тыс. электрических фургонов.

Напомним, стартап Rivian уже несколько лет занимается разработкой электромобилей, но пока компания не начала их серийный выпуск. Ожидается, что в скором времени на рынок выйдут пикап и внедорожник Rivian R1T и R1S с запасом хода до 650 километров. В прошлом году Rivian получила многомиллионные инвестиции от Amazon, а в апреле этого года 500 млн долларов в стартап вложила Ford. Всего же к июлю 2020 года Rivian удалось получить свыше 5,3 млрд долларов инвестиций.