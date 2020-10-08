postmodernstudio / DepositPhotos Сервис Wheely пожаловался на "Яндекс.Такси" нидерландскому регулятору в связи с передачей данных московской мэрии

postmodernstudio / DepositPhotos

Сервис премиум-такси Wheely направил в Управление Нидерландов по защите данных (DDPA) жалобу на зарегистрированную в этой стране компанию MLU (совместное предприятие "Яндекс.Такси" и Uber, которое образовалось после слияния сервисов в России), обвинив ее в передаче московским властям данных пассажиров такси. В Wheely считают, что MLU таким образом допускает серьезное нарушение действующего с 2018 года регламента Евросоюза о защите персональных данных (GDPR). Также сервис направил жалобы в Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) и Европейский совет по защите данных (EDPB).

В жалобе утверждается, что MLU обрабатывает различные персональные данные своих пассажиров и водителей, в их числе и данные об их местоположении. Эта информация является конфиденциальной, так как из данных о местоположении можно извлечь информацию о том, как часто человек посещает "врача, спортзал или кафе и в какое время возвращается домой с работы". Маршруты открывают интимные подробности жизни пассажиров: их родственные связи и политические, профессиональные, религиозные и сексуальные предпочтения. MLU, по мнению авторов жалобы, "активно и открыто" передает эти конфиденциальные данные московскому департаменту транспорта, не имея на это законных оснований, пишет Forbes.

В Wheely добавили, что обязать агрегаторов такси в России делиться данными может только федеральный закон, но не приказы столичных ведомств. Между тем дептранс запрашивает данные о местоположении такси с 2017 года на основании собственного приказа. Эти требования сейчас исполняют все игроки рынка, кроме Wheely, а сервис "Яндекс.Такси" начал делиться данными с мэрией еще в 2014 году.

В Wheely призвали DDPA выступить против "опасного прецедента" и принять меры. "Сейчас по факту происходит то, что наши конкуренты пожертвовали конфиденциальностью пользователей, чтобы получить дополнительное конкурентное преимущество. То есть это как бы такая сделка, где ты передаешь данные, жертвуя приватностью пользователей, но тебя департамент [транспорта Москвы] не трогает", - отметил основатель сервиса Антон Чиркунов.

В DDPA отказались комментировать жалобу Wheely. "Мы комментируем конкретные случаи, только когда провели расследование и обнаружили нарушение GDPR", - пояснили в нидерландском ведомстве. Если нарушение GDPR подтвердится, то MLU может грозить штраф в 20 млн евро или в размере до 4% выручки за прошлый год. При этом в DDPA пока не назначали штрафы более 1 млн евро.

В "Яндекс.Такси" не смогли оперативно прокомментировать новость о жалобе Wheely. Ранее в компании говорили, что сервис передает в Единую региональную навигационную систему Москвы (ЕРНИС) лишь идентификатор водителя в системе, номер автомобиля, статус (свободен или на заказе) и периодически координаты местоположения машины. "Никаких данных о том, кто едет, куда едет этот человек, как его зовут, каким он платежным средством пользуется, мы никогда не собирали, никогда не требовали. Всего, что нам нужно, - это местоположение машины и маршрут, которым эта машина передвигается", - говорил глава дептранса Максим Ликсутов.

Однако на днях стало известно, что с ноября московские власти хотят получать от агрегаторов и таксопарков гораздо больше данных. Участникам рынка придется передавать в ЕРНИС ФИО водителей, сведения о дате и месте рождения, месте жительства и месте трудоустройства. Список данных для передачи также включает сведения о стаже и данные водительских удостоверений. Наконец, в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.

Конфликт мэрии и Wheely

Напомним, в мае прокуратура признала деятельность сервиса Wheely нарушающей требования законодательства и пригрозила приостановить работу компании, если Wheely не исполнит представление ведомства. Такое решение было принято по итогам рассмотрения жалобы столичных властей, а в Wheely сразу же пообещали его обжаловать, что и было сделано через несколько дней.

Претензии к компании связаны с нежеланием Wheely передавать мэрии Москвы данные о местоположении своих автомобилей. Ранее из-за эпидемии коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин приостановил в Москве работу сервисов заказных перевозок по договорам фрахтования (к ним формально относятся сервисы личных водителей, включая Wheely, и премиальные тарифы агрегаторов такси) с 13 апреля. 7 мая в его указе уточнялось, что перевозки по заказу могут осуществляться при условии предоставления сведений в ЕРНИС. В департаменте транспорта тогда сообщили, что агрегаторы такси должны передавать в систему "треки по всем своим автомобилям и данные по водителям в режиме онлайн". Также в ведомстве заявили, что водители должны будут проверять наличие у пассажиров цифрового пропуска, а сами компании - еженедельно предоставлять в управление Роспотребнадзора по Москве и департамент транспорта данные о проведении санитарных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

В Wheely отмечали, что компания подключилась к системе проверки цифровых пропусков, но не намерена передавать данные о геолокации в ЕРНИС. Антон Чиркунов в обращении к клиентам компании сообщил, что сервис считает незаконным требование властей передавать данные о местоположении машин такси. Саму систему ЕРНИС Чиркунов назвал "режимом бога" для департамента транспорта, отметив, что она в реальном времени показывает местоположение машин всех городских служб, а с 2017 и машин служб такси (геолокация передается с телефонов водителей).

"Сейчас ни один закон Российской Федерации не устанавливает обязанность передавать геолокацию машин, занятых перевозкой пассажиров - тем более, в реальном времени. Эта обязанность закреплена только для регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам - то есть для автобусов. Без федерального закона нельзя ограничивать права водителей и пассажиров на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Подобная норма не должна вводиться без предварительного обсуждения, участия профильной комиссии, голосования. И полномочия местных властей (города или региона) на это не распространяются", - написал Чиркунов, добавив, что передача данных о местоположении должна осуществляться с использованием шифрования, однако ЕРНИС шифрование не поддерживает.

В августе Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса Wheely на 90 дней, но он продолжил работу. Как объяснил Чиркунов, решение суда касается ООО "Вили" ("дочка" британской Wheely Technologies, которая была создана "для удобства приема платежей) и не сильно сказалась на работе Wheely, поскольку приложение и платформа всегда управлялись из Лондона, куда сервис перенес штаб-квартиру.

Однако теперь дептранс намерен добиться блокировки сайтов Wheely: ведомство обратилось с соответствующим запросом в прокуратуру, которая попросила Мещанский суд признать запрещенной информацию на сайтах wheely.com и wheely.ru и передать сведения в Роскомнадзор для блокировки.