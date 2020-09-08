Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Суд отклонил иск к агрегатору такси Gett с требованием проверять у водителей разрешения на перевозку пассажиров

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Арбитражный суд Москвы отказал Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в удовлетворении иска с требованием запретить сервису такси Gett передавать заказы лицам без разрешений на перевозку пассажиров и багажа в Москве и области.

Как пишет "Коммерсант", речь идет об иске, поданном МАДИ в апреле этого года. Тогда же ведомство подало аналогичные иски к сервисам "Ситимобил" и "Яндекс.Такси", но они еще рассматриваются. В МАДИ и департаменте транспорта Москвы не ответили на запросы издания о комментарии.

В решении суда говорится, что в российском законодательстве в настоящее время отсутствует понятия агрегатора услуг перевозок на такси, поэтому такие сервисы нельзя обязать их контролировать разрешения на перевозку людей у водителей. Кроме того, такие полномочия есть только у госорганов, включая саму МАДИ, ГИБДД и департамент транспорта. Наконец, Gett по соглашению с департаментом транспорта сейчас добровольно проверяет наличие разрешения при регистрации водителя.

Представитель Gett Анатолий Сморгонский подтвердил, что компания считает необоснованным требование МАДИ. В то же время компания борется с нелегалами. Gett и другие агрегаторы интегрировались с информационной системой департамента транспорта, а также применяют проверки "тайными покупателями". В "Ситимобиле" также назвали требования МАДИ необоснованными.

Большинство юристов согласны, что сейчас законодательство не позволяет заставить сервисы проверять водителей. Так, старший юрист фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отметил, что у компаний нет полномочий и правовых инструментов по контролю наличия разрешений у водителей. В свою очередь партнер юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Антон Гришин отметил, что не видит перспектив оспаривания решения суда и в вышестоящих инстанциях. Он также рассказал, что МАДИ обсуждала с "Яндекс.Такси" и "Ситимобилом" возможность заключить мировое соглашение, по которому агрегаторы согласились бы добровольно не передавать заказы водителям без разрешений. Но после решения суда по иску к Gett переговоры могут зайти в тупик, считает Гришин.

Глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус сравнил решение суда с "разрешением продавать алкоголь несовершеннолетним". Он отметил, что в законодательстве есть понятие фрахтовщика, каковым выступает агрегатор. Это значит, что к агрегаторам можно предъявить требование не работать с нелегалами, полагает Швагерус.