Volkswagen ID.3
 
Volkswagen ID.3
Eagle2308 / DepositPhotos

Глава компании Tesla Илон Маск в ходе визита в Германию, куда он прибыл для инспекции строительства будущего завода Tesla под Берлином, провел небольшую встречу с главой концерна Volkswagen Гербертом Диссом. Вместе они совершили короткую поездку на электромобиле Volkswagen ID.3. Видеозапись их разговора Дисс опубликовал в соцсети LinkedIn.

В начале поездки Дисс предупредил Маска, что ID.3 - это массовый автомобиль, и не стоит ожидать от него отдачи на уровне электрических спорткаров Tesla. В ответ Маск заметил, что хэтчбек обладает хорошей динамикой для электрокара, который не претендует на спортивность.

В ходе беседы глава Tesla также поинтересовался у Дисса, оснащен ли хэтчбек системой удержания в полосе, а также уточнил, какую емкость имеет батарея автомобиля, пишет Motor.ru. Глава Volkswagen ответил, что системы безопасности ID.3 являются "типичными для немецкого автопрома произведениями искусства", а также назвал номинальную емкость батарей (от 55 до 83 кВт*ч), тогда как используемая емкость аккумуляторов несколько скромнее.

Встреча Дисса с Маском заставила многих предположить, что Tesla и Volkswagen рассматривают возможность сотрудничества, но Дисс поспешил заявить, что они с Маском просто "прокатились и поболтали".

Напомним, ID.3 является первым серийным электрокаром Volkswagen, построенным на новой платформе MEB. По размерам автомобиль сопоставим с моделью Golf, а его вес составляет 1719 килограммов. Объем багажника этой модели составляет 380 литров. Машина доступна в версиях с батареями мощностью 45, 58 и 77 кВт*ч, которые обеспечивают запас хода в 330, 420 и 550 километров соответственно. В зависимости от версии мощность электромотора машины составляет 150 и 204 лошадиные силы, а в базовой версии ID.3 может разгоняться до 160 километров в час.

В салоне ID.3 внимание привлекает крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы, позволяющий управлять большинством функций. Цифровая приборная панель хэтчбека расположена прямо на рулевой колонке, а вместо привычного селектора автоматической коробки передач сбоку от панели приборов установлен небольшой переключатель.