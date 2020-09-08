KIA Motors В России началось производство обновленного седана Kia Rio

KIA Motors

На заводе "ХММР" в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновленного седана Kia Rio. Об этом сообщили 7 сентября в российском представительстве Kia. Эта модель, напомним, входит в число лидеров отечественного авторынка.

"Разработкой облика обновленного Rio занимался вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон, известный своими прогрессивными проектами для европейский автобрендов. Работы шли в тесном сотрудничестве с региональной штаб-квартирой Kia Motors в России. Rio сохранил свои основные и полюбившиеся многим черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Плавные линии еще более эмоционально сочетаются с резкими гранями, детали проработаны смелее и агрессивнее. В целом автомобиль внешне стал более спортивным и "собранным", при этом каждый элемент в его облике максимально функционален", - отмечали ранее в компании.

Передний и задний бамперы седана стали рельефнее. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Решетка радиатора получила обновленные очертания и визуально объединена с блоком фар, которые также заметно изменились. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой "матричной" графикой. Дорожный просвет автомобиля составляет 160 мм.

Как и сейчас, модель Kia Rio будет доступна в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, развивающими 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Двигатели сочетаются с механической коробкой передач или с шестиступенчатым "автоматом".

Подробную информацию о дате начала продаж оснащении и комплектациях обновленного седана Rio в компании пообещали раскрыть в ближайшее время.