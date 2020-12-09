NeydtStock / DepositPhotos Audi отзывает в России около 900 автомобилей из-за угрозы возгорания

NeydtStock / DepositPhotos

Компания "Фольксваген Груп Рус" (официальный представитель бренда Audi на российском рынке) объявила об отзыве около 900 машин разных моделей из-за дефекта, который может привести к возгоранию.

"Отзыву подлежат 874 автомобиля Audi A8, S8, S8plus, реализованных в период с 2012 по 2017 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба. Отсоединившийся уплотнитель водоотводящего короба в результате вибрации при движении может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке. Это может привести к подгоранию уплотнителя водоотводящего короба, а также, вероятно, соседних деталей", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет установлена фиксирующая пластина, которая предотвращает отсоединение уплотнителя водоотводящего короба. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

Напомним, в июле этого года в России отзывали 1 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, реализованных в период с 2018 по 2020 годы. Причиной отзыва называли возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом - этот дефект также мог привести к возгоранию.