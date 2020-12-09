Moscow-Live / Вячеслав Акишин Столичные власти признали почти 30% машин такси в Москве нарушителями правил перевозок

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Очередная проверка машин такси в Москве показала, что 28% машин разных агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"Мы проверили 445 автомобилей агрегаторов "Яндекс.Такси", Gett", "СитиМобил", Indriver, "Везет" и "Максим". Далеко не все автомобили отвечают требованиям - номера автомобиля не совпадают с теми, что вам написали в приложении (почему это опасно - писали здесь), а некоторые нарушают правила внешнего вида - не оклеены как такси, отсутствовали в реестре такси. Как выяснилось, такси агрегаторов "Максим" и "Везет" вообще сложно вызвать через приложение - заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое", - сообщили в дептрансе, уточнив, что результаты проверки будут переданы агрегаторам для устранения нарушений.

В пресс-службе Московской автодорожной инспекции (МАДИ) отметили, что поездки на машинах такси, которые не прошли проверку, небезопасны для пассажиров. Также в МАДИ считают, что в находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект о такси нужно внести норму об ответственности агрегаторов.

Напомним, в начале октября стало известно, что таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 года будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС), оператором которой является столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Участников рынка обязали передавать в ЕРНИС ФИО водителей, сведения о дате и месте рождения, месте жительства и месте трудоустройства. Список данных для передачи также включает сведения о стаже и данные водительских удостоверений. Наконец, в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.