Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также главы Московской и Ленинградской областей Андрей Воробьев и Александр Дрозденко направили в правительство обращение с просьбой ужесточить правила работы иностранцев в такси в рамках находящегося на рассмотрении в Госдуме законопроекта о такси.

Как пишут "Ведомости", главы регионов обратили внимание на внесенную в законопроект норму, которая позволяет работать таксистами лицам, выбравшим специальный налоговый режим (самозанятым), тогда как действующее законодательство не позволяет использовать самозанятость для перевозок в такси без ИП.

"С целью обеспечения доступности данного вида деятельности, в том числе для граждан, потерявших работу, легализации теневого бизнеса <...> считаем целесообразным на данном этапе допустить к осуществлению перевозок легковым такси [в качестве самозанятых] физических лиц, являющихся гражданами РФ. Оставив для иностранных граждан действующий порядок допуска к осуществлению перевозок в статусе индивидуальных предпринимателей или юрлиц", - говорится в письме, адресованном главе правительства Михаилу Мишустину. Главы регионов отметили, что доля иностранцев среди таксистов уже составляет более 50%.

Представители агрегаторов "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" сообщили, что поддерживают норму, позволяющую самозанятым работать в такси. В "Яндекс.Такси" считают, что это нововведение позволит значительно обелить сферу таксомоторных перевозок. Что же касается предложенного ограничения для иностранцев, то в "Ситимобил" его назвали избыточным, отметив, что это не приведет к существенному снижению числа водителей-иностранцев, поскольку большинство из них работает через таксопарки. В "Яндекс.Такси" также сообщили, что агрегатор не ждет притока иностранных водителей со статусом самозанятых.

В письме глав регионов содержатся и другие предложения. Так, речь идет о том, чтобы правительство позволило регионам устанавливать максимальное количество автомобилей такси. Такая практика существует во многих крупных городах мира, включая Лондон, Нью-Йорк, Токио и другие. "Выстраивается следующая формула: больше конкуренция [за лицензию на перевозки] - качественнее услуга - доступнее цена", - пояснил глава транспортного управления Ленобласти Михаил Присяжнюк. В "Яндекс.Такси" по поводу этой идеи сообщили, что компания выступает за отсутствие искусственных ограничений.

Помимо этого, авторы письма предложили обязать службы заказа такси открывать филиалы в каждом регионе присутствия для контроля безопасности перевозок, качества обслуживания пассажиров, противодействия терроризму, а также для исключения риска забастовок таксистов.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус назвал желание губернаторов иметь возможность контролировать таксомоторные перевозки на региональном уровне логичным, поскольку именно губернаторы отвечают перед своими избирателями за то, как организована работа такси в регионе, за безопасность перевозок, аварийность, социальные и экономические условия работы таксистов.

Напомним, в начале октября стало известно, что таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 года будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС), оператором которой является столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Участников рынка обязали передавать в ЕРНИС ФИО водителей, сведения о дате и месте рождения, месте жительства и месте трудоустройства. Список данных для передачи также включает сведения о стаже и данные водительских удостоверений. Наконец, в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.