В Москве выставили на продажу редкий Maybach 62 2009 года выпуска в кузове ландо. Пробег автомобиля, выпущенного тиражом 8 экземпляров, составляет менее 2 тыс. километров. Объявление о продаже было размещено на сайте Авто.ру.

Кузов типа ландо был популярен среди производителей роскошных автомобилей в первой половине XX века. У таких автомобилей жесткая крыша над задними пассажирами заменена складным мягким верхом.

Пассажирскую часть Maybach 62 Landaulet отделяет от кабины стеклянная перегородка с возможностью регулировки степени прозрачности. В отделке салона использована дорогая кожа, натуральное дерево и шлифованный гранит. В список оснащения седана длиной более 6 метров, например, входят два больших дисплея мультимедиа для задних пассажиров, косметические зеркала, а также набор серебряных фужеров для шампанского, пишет РБК. Список оборудования также включает 20-дюймовые диски, биксеноновые фары, камеру заднего вида и доводчики дверей.

Роскошный заднеприводный автомобиль оснащен шестилитровым турбомотором V12 мощностью 612 лошадиных сил. Он работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач, пишет Motor.ru.

Maybach 62 Landaulet был представлен в виде концепт-кара в 2007 года на Международном автосалоне в Дубае. В следующем году в Mercedes-Benz приняли решение выпустить лимитированную серию из восьми машин. Один из таких автомобилей заказал знаменитый американский рэпер Брайн Уильямс, выступающий под псевдонимом Birdman.