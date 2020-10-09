Южнокорейская компания Hyundai поставила семь первых водородных грузовиков Xcient Fuel Cell, клиентам из Швейцарии, начав таким образом продажи первого в мире серийного грузовика такого типа. Об этом сообщается на сайте Hyundai.

Длина грузовика составляет около 9,5 метра. Он оснащен водородной силовой установкой с двумя тяговыми электромоторами на топливных элементах, каждый из которых имеет мощность 129 лошадиных сил. Семь топливных баков грузовика вмещают до 32 килограммов сжиженного водорода, а запас хода Xcient Fuel Cell составляет около 400 километров. Дозаправка занимает до 20 минут, пишет РБК. Полная масса грузовика может достигать 36 тонн.

До конца текущего года Hyundai планирует поставить в Швейцарию еще 43 грузовика, а затем компания намерена начать продажи водородных грузовиков этой и других моделей в Северной Америке и Китае. Со следующего года Hyundai сможет производить до 2 тыс. водородных грузовиков в год.

Также компания намерена создать свыше 100 водородных заправочных станций, которые покроют потребности в топливе как коммерческих, так и личных автомобилей на водородных элементах.

Напомним, в середине сентября компания Mercedes-Benz официально представила водородный грузовикGenH2, первый грузовой автомобиль компании, работающий на водородных топливных элементах.

Перспективный тягач предназначен для перевозки грузов на большие расстояния. В движение машину приводят два электродвигателя, пиковая мощность каждого из которых составляет 449 лошадиных сил, а базовая - 312 лошадиных сил. Моторы грузовика получают энергию от 300-киловаттной систему топливных элементов и аккумулятора, способного временно выдавать дополнительные 400 киловатт мощности. Батарея предназначена для "обеспечения ситуативной поддержки мощности топливного элемента: например, во время пиковых нагрузок при ускорении или при движении в гору с полной загрузкой".

Жидкий водород содержится в двух резервуарах общей емкостью 80 килограммов. Такой запас топлива позволяет грузовику проехать 1 тыс. километров без дозаправки. В компании обещают, что заправка грузовика будет занимать столько же, сколько и заправка обычного грузового автомобиля дизельным топливом.