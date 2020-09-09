В России хотят запретить продажу неавтомобильного топлива на АЗС

Минпромторг и Росстандарт подготовили проект постановления правительства, в котором говорится, что с 1 января 2021 года АЗС в России смогут продавать только автомобильный бензин и дизельное топливо. Продавать судовое и печное топливо АЗС будет запрещено. Об этом пишет газета "Известия".

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что действующие правила не запрещают АЗС продавать судовое и печное топливо. В Росстандарте отметили, что случаи реализации на АЗС судового топлива сейчас фиксируются все реже, но проблема по-прежнему сохраняется, и в ведомстве поддерживают введение запрета на торговлю неавтомобильным топливом на АЗС. Так, в первой половине 2020 года было выявлено 42 случая реализации на АЗС топлива, не соответствующего регламенту. Общий объем фальсификата и не соответствующего нормам топлива за этот период составил 9%, а сумма штрафов составила свыше 18 млн рублей.

В свою очередь гендиректор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов рассказал, что на рынке дизельного топлива помимо судового топлива представлена целая линейка замещающих видов, которые могут продаваться в качестве фальсификата либо под своими собственными наименованиям (судовое маловязкое топливо, печное топливо, дистиллят газового конденсата и т.п.).

"Честные" суррогаты сознательно приобретаются определенными группами конечных потребителей вместо регламентного топлива - ДТ класса 5, поскольку их устраивает не только более низкая цена, но и потребительские характеристики этих заменителей", - отметил Хомутов.

Напомним, в июле в Росстандарте сообщили о завершении работы национальным стандартом ГОСТ Р 58927-2020 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия", который устанавливает требования к колонкам при отпуске бензина и дизельного топлива на АЗС. Стандарт должен вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Разработка документа является частью утвержденного ранее комплекса мер по борьбе с недоливом топлива. Новый ГОСТ призван защитить интересы потребителей и исключить возможность умышленного недолива топлива на заправках. Среди прочего стандарт гласит, что колонка должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а ее конструкция должна предусматривать защиту от несанкционированной замены узлов и элементов и/или установки дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем колонки.