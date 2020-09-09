Сервис премиум-такси Wheely, работа которого в Москве была приостановлена в августе на 90 дней по решению суда, направил жалобу на давление со стороны московских властей в Управление комиссара по информации Великобритании (ICO). Об этом пишет The Guardian.

В обращении компании, штаб-квартира которой находится в Лондоне, описывается ситуация, которая привела к приостановке работы сервиса из-за несогласия Wheely передавать московским властям данные водителей и геолокацию автомобилей.

"Мы очень обеспокоены тем, что передача данных дептрансу может привести к нарушению прав и свобод людей из-за очень деликатного и очень детального свойства запрашиваемой информации", - отмечается в обращении за подписью главы Wheely Антона Чиркунова.

Чиркунов попросил ICO в срочном порядке рассмотреть правовую базу и изучить, как "другие европейские транспортные компании, работающие на московском рынке, выполнили эти требования и предотвратили ущерб для физлиц", пишет VC.ru.

Напомним, в мае прокуратура признала деятельность сервиса Wheely нарушающей требования законодательства и пригрозила приостановить работу компании, если Wheely не исполнит представление ведомства. Такое решение было принято по итогам рассмотрения жалобы столичных властей, а в Wheely сразу же пообещали его обжаловать, что и было сделано через несколько дней.

Претензии к компании связаны с нежеланием Wheely передавать мэрии Москвы данные о местоположении своих автомобилей. Ранее из-за эпидемии коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин приостановил в Москве работу сервисов заказных перевозок по договорам фрахтования (к ним формально относятся сервисы личных водителей, включая Wheely, и премиальные тарифы агрегаторов такси) с 13 апреля. 7 мая в его указе уточнялось, что перевозки по заказу могут осуществляться при условии предоставления сведений в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС). В департаменте транспорта тогда сообщили, что агрегаторы такси должны передавать в систему "треки по всем своим автомобилям и данные по водителям в режиме онлайн". Также в ведомстве заявили, что водители должны будут проверять наличие у пассажиров цифрового пропуска, а сами компании - еженедельно предоставлять в управление Роспотребнадзора по Москве и департамент транспорта данные о проведении санитарных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

В Wheely отмечали, что компания подключилась к системе проверки цифровых пропусков, но не намерена передавать данные о геолокации в ЕРНИС. Антон Чиркунов в обращении к клиентам компании сообщил, что сервис считает незаконным требование властей передавать данные о местоположении машин такси. Саму систему ЕРНИС Чиркунов назвал "режимом бога" для департамента транспорта, отметив, что она в реальном времени показывает местоположение машин всех городских служб, а с 2017 и машин служб такси (геолокация передается с телефонов водителей).

"Сейчас ни один закон Российской Федерации не устанавливает обязанность передавать геолокацию машин, занятых перевозкой пассажиров - тем более, в реальном времени. Эта обязанность закреплена только для регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам - то есть для автобусов. Без федерального закона нельзя ограничивать права водителей и пассажиров на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Подобная норма не должна вводиться без предварительного обсуждения, участия профильной комиссии, голосования. И полномочия местных властей (города или региона) на это не распространяются", - написал Чиркунов, добавив, что передача данных о местоположении должна осуществляться с использованием шифрования, однако ЕРНИС шифрование не поддерживает.

"Цели сбора геолокации всех водителей неизвестны. Также неизвестно, как эта информация используется, и у кого есть к ней доступ. Прецедентов передачи такого количества данных нет - ни в других регионах России, ни в других мировых мегаполисах. Apple и Google запретили использование геолокации даже в приложениях для отслеживания контактов с больными коронавирусом - чтобы не передавать точное местоположение людей и защитить их приватность. Я хочу привлечь общественное внимание к этой ситуации, и хочу, чтобы наши клиенты понимали, что происходит и что стоит за нашими действиями. Мы уверены, что безопасности поездок можно достичь и без нарушения конфиденциальности", - подытожил Чиркунов.

Комментируя сообщения о решении прокуратуры, в Wheely отмечали, что мэрия так и не объяснила, как получение геолокации помогает в борьбе с коронавирусом. "Ведь и пассажиру, и водителю нужен пропуск, чтобы передвигаться по Москве. Данные пропуска выдаются по запросу граждан и содержат всю необходимую информацию", - напомнили в компании.