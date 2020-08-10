Pixabay.com В Минпромторге отказались от идеи запретить устанавливать б/у запчасти на автомобили при ремонте

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Минпромторг отказался о введения запрета "установки на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ". Об этом сообщили в ведомстве газете "Коммерсант", уточнив, что такое решение было принято с учетом мнения экспертного сообщества и обсуждения проекта в Общественной палате (ОП).

Напомним, такой запрет содержался в поправках в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Речь шла о запрете устанавливать на автомобили бывшие в употреблении глушители, противоугонные системы, катализаторы и сажевые фильтры, рулевые рейки, компоненты тормозной системы, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, ремни безопасности и подушки безопасности.

Заместитель гендиректора по техническому регулированию ФГУП НАМИ (технический разработчик поправок) Сергей Аникеев отмечал, что подушки безопасности, ремни и прочие перечисленные компоненты являются критичными для обеспечения безопасной езды. "Их демонтируют с выведенных из эксплуатации транспортных средств, которые либо исчерпали свой ресурс, либо были повреждены в результате ДТП. Гарантировать отсутствие скрытых повреждений компонентов, а также наличие усталостных разрушений невозможно", - говорил Аникеев. При этом он напоминал, что запчасти нередко восстанавливают в гаражных условиях, и никто затем не проверяет их "характеристики и безопасность".

Поправки вызвали большой резонанс. В конце июля депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к премьеру Михаилу Мишустину, требуя проверить "адекватность и законность" новаций, назвав их "избыточными по отношению к безопасности". Позднее представители авторемонтного бизнеса раскритиковали поправки в ходе обсуждения в ОП. Среди прочего предприниматели указывали на десятикратную в ряде случаев разницу в цене между хорошо восстановленной б/у запчастью и новым аналогом. "Радует, что Минпромторг готов воспринимать разные точки зрения. Документ, который может повлиять на жизнь автовладельцев и бизнеса сразу в пяти странах, должен проходить несколько этапов обсуждений. Поэтому заявление Минпромторга - лишь первый шаг. Мы продолжаем получать предложения от компаний по корректировке регламента, мы их все направим в министерство и будем ждать исправленной версии поправок на экспертизу, - заявил член ОП Александр Холодов.

В то же время в Минпромторге сообщили, что при внесении изменений в конструкцию автомобиля ставить б/у запчасти все же запретят. Такой запрет пропишут в обновленной редакции регламента, но подробности пока не раскрываются.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, важно уточнить, какие именно детали нельзя будет использовать при изменении конструкции автомобилей, так как чаще всего автовладельцы устанавливают резину и диски нестандартного размера. По мнению гендиректора компании "Услугиавто" Юрия Пархоменко, запрет использовавшихся ранее компонентов при переоборудовании машин нелогичен, поскольку тот же регламент допускает сборку "единичных транспортных средств" из бывших в употреблении запчастей.

"Получается, можно собрать машину из б/у запчастей и ее эксплуатировать, а поменять на б/у автомобиле изношенную рулевую рейку на б/у в хорошем состоянии нельзя? Как инспектор будет определять, новая или подержанная запчасть стоит? Видимо, от собственников начнут требовать чеки на покупку", - предположил эксперт.