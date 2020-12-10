"КамАЗ" показал компактный городской электрокар "Кама-1"

Компания "КамАЗ" представила на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 предсерийный образец небольшого городского электрокара "Кама-1". Эта модель была разработана совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Подробности сообщаются на странице "КамАЗа" в соцсети "ВКонтакте".

"Электромобиль с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3, получивший рабочее название "Кама-1", представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта", - говорится в сообщении.

Длина компактного электрокара, разработка которого заняла два года, составляет 3,4 метра, ширина - 1,7 метра, высота - 1,6 метра. Автомобиль получил электромотор мощностью 80 кВт (около 109 лошадиных сил) и литий-ионный аккумулятор емкостью 33 кВт*ч. Максимальная скорость "Кама-1" составляет 150 километров в час, а запас хода - 250 километров. Полная зарядка батареи в обычном режиме занимает 6 часов, а в ускоренном - 20 минут.

"Кама-1" получил полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику, лобовое стекло, заходящее на крышу и обеспечивающее панорамный обзор, и съемные накладки на крыльях, порогах и юбках бамперов. В салоне электрокара установлен 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, который расположен на рулевой колонке

"Электрокар разработан на основе технологии "цифровых двойников". Эта технология позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, моделировать и измерять любые его показатели в различных условиях жизненного цикла с детальным учетом характеристик материалов и особенностей технологических процессов. Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию", - отметили в компании.

Как пишет Motor.ru, розничная цена "Кама-1" составит от 1 до 1,3 млн рублей. При этом сроки появления на рынке серийной версии электрокара пока не называются, по некоторым данным, "Кама-1" появится в продаже в 2024 году. Не исключено, что "Кама-1" будут использовать в сервисах каршеринга.