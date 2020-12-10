Moscow-Live / Вячеслав Акишин Прокуратура потребовала отменить штрафы за выезд на "выделенку" на 205 млн рублей, выписанные камерой в подмосковных Химках

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Прокуратура Московской области внесла начальнику ГУ МВД России по Московской области представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства и отменить незаконно наложенные на автовладельцев штрафы на сумму свыше 205 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пишет РБК, речь идет о штрафах за выезд на выделенную полосу, которые были оформлены в октябре и ноябре на основании снимков передвижной камеры, установленной в районе перекрестка улиц 9-го мая и Дружбы в городе Химки. В октябре на этом перекрестке временно перекрыли движение транспортных средств, а постановлением органа местного самоуправления были утверждены места установки камер для фиксации нарушений ПДД. В итоге комплекс зафиксировал свыше 136 тыс. нарушений, штрафы за которые превысили 205 млн рублей. Водителей штрафовали на 1500 рублей за выезд на выделенную полосу - некоторые автовладельцы получили по несколько десятков постановлений о штрафе.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что граждан несвоевременно информировали об изменении схемы движения, а знаки расставили таким образом, что на месте невозможно было понять, что проезд для автомобилистов закрыт. Более того, для некоторых водителей эта дорога была единственной, которая вела к их домам, пишет Motor.ru. Так, правый поворот на перекрестке остался только на выделенной полосе для общественного транспорта, а возможность левого поворота была неочевидна - маневр напоминал выезд на встречную полосу.

Ранее оштрафованные водители массово обращались в ГИБДД с требованием отменить штрафы, но в ответ получали отказы, в которых говорилось о законности наказания.

"С 1 октября по 13 ноября текущего года была изменена организация дорожного движения по улице 9 мая в городе Химки Московской области. В целях недопущения транзитного движения транспорта по улице Родионова и проспекту Мельникова было принято решение о введении выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств. В связи с тем, что проведение работ исключает движение транспорта администрацией городского округа Химки было издано постановление о временном изменении схемы дорожного движения с 1 октября по 20 октября 2020 года", - ответили в ГУ МВД России по Московской области на запрос РБК.

При этом в ведомстве утверждали, что временная схема движения была организована с соблюдением всех необходимых требований, а в течение трех дней инспекторы ГИБДД регулировали движение на пересечении улицы 9 Мая с улицей Марии Рубцовой и информировали водителей об изменениях. Установку дорожных камер в ведомстве объяснили необходимостью контроля за проездом по выделенной полосе.

Оштрафованных водителей не устроила позиция ГИБДД, и они обратились в прокуратуру, которая поддержала их доводы и постановила отменить штрафы.

Однако дальнейшая процедура вызывает вопросы, так как некоторые автовладельцы оплатили штрафы, а срок обжалования постановлений истек. По всей видимости, добиваться справедливости водителям придется через суд.

"КоАП предусматривает только один вариант отмены постановления по делу об административном правонарушении: через подачу привлеченным к ответственности жалобы или прокурором - протеста. В КоАП нет процедуры, по которой сам орган, вынесший постановление - в лице руководителя органа или кого-либо еще - мог отменить вынесенное им постановление и прекратить производство по делу. То есть единственный способ добиться отмены постановление о штрафе - обжаловать", - считает юрист Михаил Никитин. При этом оно оговорился, что автовладельцам стоит сперва дождаться разъяснений по дальнейшим действиям от прокуратуры или ГИБДД.