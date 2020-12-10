В России отзывают свыше 4,3 тыс. автомобилей Mercedes-Benz

АО "Мерседес-Бенц РУС" (официальный представитель компании Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве более 4,3 тыс. автомобилей немецкой марки из-за потенциальных проблем в токопроводящей шине.

"Отзыву подлежат 4 355 автомобилей Mercedes-Benz E-класса и CLS (тип 213, 238, 257), реализованных в период с 2016 по 2020 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: вследствие электрохимических процессов в токопроводящей шине могут возникать токопроводящие соединения", - сообщили в Росстандарте.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех транспортных средствах будет доработана токопроводящая шина и проложен отдельный электропровод. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Отметим, что в этом году автомобили Mercedes-Benz в России отзывали более 30 раз. В основном компания отзывала десятки или сотни машин разных моделей, но несколько отзывных кампаний были более крупными. Например, в июне компания объявила об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше. В июле стало известно об отзыве свыше 1 тыс. автомобилей S-класса из-за дефекта заглушек на двигателе, а в августе сообщалось об отзыве свыше 1,6 тыс. автомобилей G-класса из-за потенциального дефекта блокировки дифференциала. В сентябре в России отозвали около 1,7 тыс. коммерческих фургонов Sprinter из-за потенциальных проблем с тормозной системой.