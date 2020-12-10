Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил свежий рейтинг популярных на российском рынке машин по уровню их защиты от угона.

Всего в испытаниях участвовали десять моделей различных ценовых категорий и классов: из них эксперты составили пять пар, ориентируясь на схожие параметры. В список вошли Mazda 6, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz GLE, Infinity QX50, Skoda Kodiaq и Lexus LX.

Исследования проводили в соответствии с методикой разработанной ВСС. В рамках испытаний машины оценивали по уровню эффективности штатных систем защиты от угона. Также эксперты определяли, с какими основными трудностями столкнется злоумышленник, задумавший угнать ту или иную машину. Всего каждый из автомобилей мог набрать 1000 баллов, пишет РБК.

В итоге лучший результат в 633 балла продемонстрировал Mercedes-Benz GLE. На втором месте идет Mazda 6 (626 баллов), а замыкает тройку Infinity QX50 (617 баллов). Модель Mazda CX-5 набрала ровно 600 баллов, а последнее место в топ-5 занял кроссовер Skoda Kodiaq (587 баллов). Места с 6-го по 10-е заняли Lexus LX (585 баллов), Volkswagen Polo (530 баллов) Hyundai Tucson (495 баллов), Hyundai Solaris (440 баллов) и Mitsubishi Outlander (392 балла).

В ВСС уточнили, что штатной сигнализацией были оснащены только Infinity QX50, Mercedes-Benz GLE и Lexus LX. Первые две модели получили за работу сигнализации максимальные 125 баллов, а Lexus LX - 112 баллов. Другие модели в рейтинге по этому критерию получили 0 баллов.

Напомним, в июне прошлого года ВСС впервые представил российский рейтинг защищенности автомобилей от угонов. Лидером рейтинга в ВСС тогда признали премиальный внедорожник Land Rover, на втором месте оказалась Toyota Camry, а замкнул тройку кроссовер Volkswagen Tiguan.

Напомним, в сентябре страховая компания "АльфаСтрахование" представила рейтинг самых угоняемых машин в России в марте-августе 2020 года. Вошедшие в него модели машин были отсортированы по частоте угонов (отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных по каско автомобилей этой модели).

Лидером по числу угонов стала Toyota - сразу две модели японской марки, RAV4 (14%) и Camry (13%), заняли первые строчки рейтинга. Причем их популярность среди угонщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8 и 6 п.п. соответственно, что говорит о значительном росте интереса угонщиков к данным моделям. В топ-10 также вошли Hyundai Solaris (5%), Hyundai Tucson (5%), Kia Sportage (5%), Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).