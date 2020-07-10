kristt / DepositPhotos Электрокары и гибриды заняли почти 70% авторынка Норвегии

kristt / DepositPhotos

По итогам первого полугодия доля новых электромобилей на авторынке Норвегии составила 48%, а на электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи пришлось 69% продаж. Как отмечает портал CleanTechnica, оба этих показателя являются рекордными для скандинавской страны и мира в целом.

Электрокары и гибриды заняли практически все места в топ-10 самых популярных в Норвегии новых машин по итогам января-июня. Лидером рейтинга стал электрический кроссовер Audi e-tron (5618 проданных машин), а далее идут Volkswagen e-Golf (3717 машин), Hyundai Kona EV (2486 машин), Nissan Leaf (2428 машин), Mitsubishi Outlander PHEV (1864 машины), Tesla Model 3 (1795 машин), Renault Zoe (1486 машин), Skoda Octavia (1357 машин, единственная модель в топ-10 с обычным ДВС), BMW i3 (1293 машины) и Toyota C-HR Hybrid (1107 машин).

Отметим, что Норвегия является мировым лидером по распространенности электромобилей. В 2018 году в стране было куплено свыше 46 тыс. новых электрокаров - на них пришлась примерно треть всех проданных в Норвегии машин. Власти страны рассчитывают, что уже к 2025 году в Норвегии будут продаваться только электромобили. Сейчас владельцы таких машин получают ряд преимуществ: они освобождены от уплаты некоторых налогов и имеют право на бесплатные парковку и проезд по платным дорогам.

Напомним, летом 2018 года власти Норвегии приняли программу постепенного перехода на электрическую пассажирскую авиацию, которая предусматривает полный переход местных пассажирских авиаперевозок на электрические летательные аппараты к 2040 году. При этом сейчас в мире не существует серийных электросамолетов, способных осуществлять перевозку пассажиров, однако над созданием таких самолетов работает целый ряд крупных и небольших компаний.