Pixabay.com В России отзывают более 400 внедорожников Jeep

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Компания "ЭФСИЭЙ РУС" (официальный представитель марки Jeep на российском рынке) объявила об отзыве в России более 400 внедорожников Jeep Wrangler из-за дефекта блокиратора рулевого вала.

"Отзыву подлежат 416 автомобилей Jeep Wrangler (JL), реализованных в период с марта 2019 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: жгут проводки блокиратора рулевого вала (ESL) может контактировать с рулевым валом при повороте рулевого колеса. Из-за этого со временем провода могут перетереться. Следствием повреждения жгута проводки может стать потеря тяги двигателя или выход из строя усилителя рулевого управления", - говорится на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет проверен жгут проводов блокиратора рулевого вала с электроприводом (ESL) на наличие потертостей и повреждений. Для исправления дефекта жгут будет закреплен стяжкой для проводов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.