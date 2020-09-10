Правительство утвердило увеличение бюджета, выделяемого на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг столицы. Как следует из постановления кабмина, общая сумма финансирования проекта увеличена более чем на 20 млрд рублей. Из них около 15,8 млрд будет выделено из федерального бюджета, а частным инвесторам придется вложить в ЦКАД еще почти 4,9 млрд рублей.

В результате общая стоимость строительства трассы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей, пишет РБК. При этом в документе отмечается, что источники и объемы финансирования проекта могут быть дополнительно уточнены после получения данных госэкспертизы каждого из пусковых комплексов.

Напомним, по плану ЦКАД, которая строится с 2014 года, должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд рублей. Однако во время работ по прокладке дороги рабочие столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в зоне строительства обнаружились неучтенные инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы.

Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД протяженностью 121,6 километра пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его строительство начнется после 2022 года.

Как сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на открытии 23-километрового участка ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе в июне этого года, стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр. "По ЦКАДу 2,5 рубля за километр. Там 339 километров - умножайте на 2,5. И знаете, на сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет еще 20% скинуть", - сказал Петушенко.

В середине июня 2020 года сообщалось, что Счетная палата оценила строительство ЦКАД в 315,9 млрд рублей. Также аудиторы пришли к выводу, что на дополнительные работы, включая перенос коммуникаций, понадобится еще примерно 15 млрд рублей.