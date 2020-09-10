landroverru / Instagram Компания Jaguar Land Rover объявила о начале приема заказов в России на новый внедорожник Land Rover Defender

landroverru / Instagram

Компания Jaguar Land Rover объявила о начале приема заказов в России на новый внедорожник Land Rover Defender, который был представлен год назад на автосалоне во Франкфурте.

Defender нового поколения будет доступен российским покупателям в пяти комплектациях: Standard, S, SE, HSE и топовой X. Уже в базовой комплектации (Standart) внедорожник получит адаптивную пневмоподвеску, светодиодную переднюю оптику, а также мультимедийную систему с навигацией и камеру кругового обзора. Кроме того, во всех комплектациях модели предусмотрен подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса и передних сидений, пишет Motor.ru.

Стоимость Defender в этой комплектации составит от 4,06 млн рублей, а комплектации S, SE, HSE и X будут стоить от 4,36, 4,8, 5,67 и 7,04 млн рублей соответственно. Первым до конца осени в продажу поступит Land Rover Defender в кузове 110 (длиннобазная версия автомобиля), а машины с короткой базой в кузове 90 появятся в продаже в начале 2021 года, пишет журнал "За рулем".

Напомним, новый Land Rover Defender лишился рамы, но, как утверждают в компании, его полностью алюминиевая монококовая конструкция D7x имеет прочность втрое больше традиционной рамы. Также автомобиль получил независимую подвеску, двухступенчатую раздаточную коробку и систему постоянного полного привода. Кроме того, новый Defender способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонны, а его крыша выдерживает нагрузку до 300 килограммов. Новый Defender первым среди автомобилей Land Rover получил систему настройки режимов езды Configurable Terrain Response, в которой среди прочих есть и режим "Брод" для преодоления водных преград глубиной до 1,5 метра.

Автомобиль предлагается с дизельными двигателями мощностью 200 и 249 лошадиных сил, а также шестицилиндровым 400-сильным бензиновым мотором с технологией мягкого гибрида. Все агрегаты работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.