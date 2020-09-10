Американо-китайский стартап Lucid Motors официально представил серийную версию электрического седана Lucid Air, прототип которого был впервые продемонстрирован несколько лет назад. Люксовый автомобиль должен составить конкуренцию Tesla Model S.

Как сообщили в компании, различные версии Lucid Air будут появляться на рынке постепенно. Так, весной 2021 года покупателям станет доступна версия Air Dream Edition стоимостью 169 тыс. долларов. Такой электрокар будет оснащаться двумя электромоторами общей мощностью 1095 лошадиных сил. Разгон Air Dream Edition до 100 километров в час занимает 2,5 секунды, а запас хода без подзарядки составляет 810 километров.

Следом на рынке появится версия Lucid Air Grand Touring с двумя электромоторами суммарной мощностью 800 лошадиных сил и рекордным для серийных электромобилей запасом хода в 830 километров. До "сотни" Lucid Air Grand Touring сможет разогнаться за 3 секунды, а его стоимость составит 139 тыс. долларов.

В конце следующего года откроется прием заказов на версию Air Touring. Такой электрокар будет стоит 95 тыс. долларов. Автомобиль мощностью 620 лошадиных сил может проехать без подзарядки 653 километра. Наконец, стоимость базовой модификации Air составит 80 тыс. долларов, но в продаже она появится только в 2022 году, а ее характеристики пока не уточняются, пишет РБК.

В салоне люксового электрокара устанавливается OLED-дисплей диагональю 34 дюйма с разрешением 5К, а также небольшой убирающийся тачскрин.

This interior blows my mind. Beyond amazing. pic.twitter.com/Tk02VsM1C4— Lucid Air Space (@TheLucidAir) September 10, 2020

Ранее в компании сообщили, что за минуту зарядки запас хода Lucid Air будет увеличиваться примерно на 20 миль, а зарядка в течение 20 минут обеспечит запас хода в 300 миль (480 километров). Такая скорость зарядки будет обеспечиваться за счет 900-вольтового зарядного устройства с пиковой мощностью зарядки свыше 300 кВт. Для сравнения, новые зарядные станции Tesla обеспечивают около 15 миль пробега за минуту зарядки и имеют мощность до 250 кВт.

Для создания сети зарядных станций в США Lucid Motors будет сотрудничать с компанией Electrify America (дочерняя компания концерна Volkswagen). Ожидается, что зарядные станции для Lucid Air появятся на некоторых из 2 тыс. "электрозаправок" Electrify America. Кроме того, Lucid Motors разработала зарядное устройство для дома, которое позволит как заряжать автомобиль от розетки, так и использовать Lucid Air в качестве источника энергии в случае отключения электричества.