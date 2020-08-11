В Kia раскрыли цены и комплектации седана K5 в России

Представительство компании Kia в России 10 августа обнародовало информацию о комплектациях и ценах нового седана Kia K5, который пришел на смену модели Kia Optima.

Как сообщается в пресс-релизе Kia, автомобиль будет доступен в 10 различных комплектациях. Стоимость базовой версии Kia K5 (Classic) начинается от 1,49 млн рублей, а самая дорогая версия (GT Line+) стоит от 2,2 млн рублей. Продажи Kia K5 в России начнутся в сентябре.

"Российские версии Kia K5 будут доступны с двумя бензиновыми атмосферными рядными 4-цилиндровыми двигателями. Более доступный мотор - обновленный 2,0 MPI с распределенным впрыском развивает мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Н*м, будет агрегатироваться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором. Более мощный новый силовой агрегат - 2,5-литровый с непосредственным впрыском топлива GDI (мощность 194 л. с., крутящий момент 246 Н*м) будет предлагаться с 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач. Все KIA K5 для российского рынка будут иметь привод только на передние колеса", - говорится в сообщении компании.

Уже в базовой версии Kia K5 имеет светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности, систему курсовой устойчивости (ESC), фирменную интегрированную систему активного управления шасси Kia (VSM) и ассистент старта на подъеме (НАС), а также систему предупреждения об экстренном торможении (ESS) и круиз-контроль. На автомобиль устанавливается кондиционер, удобное мультифункциональное рулевое колесо и модуль Bluetooth. Базовой мультимедийной системой является система с радио, USB- портом и шестью динамиками.

Напомним, производство Kia K5 в России методом мелкоузловой сборки стартовало 15 июля на калининградском предприятии "Автотор". Решение вывести новую модель на российский рынок под названием K5, а не Optima в компании ранее объясняли изменениями в стратегии развития бренда, а также новым вектором развития дизайна самой модели.